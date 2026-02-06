20°
Viernes 06 de Febrero de 2026
06 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Visto desde el aire: la lucha contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces

Parte del equipo de RED43 junto a otros medios sobrevolaron las zonas afectadas en un helicóptero del Ejército Argentino. El interventor Ariel Rodríguez explicó que se enfocan en enfriar puntos calientes del perímetro.
Por Redacción Red43

En una jornada de trabajo coordinada con la administración del Parque Nacional Los Alerces, un equipo de RED43 y colegas de distintos medios de comunicación participaron de un vuelo de reconocimiento a bordo de un helicóptero del Ejército Argentino para registrar la magnitud del operativo de combate contra los incendios forestales que afectan la región. El sobrevuelo permitió observar desde una perspectiva única el despliegue técnico y humano que se realiza en zonas de difícil acceso, donde brigadistas y medios aéreos concentran sus esfuerzos para contener el avance de las llamas sobre el bosque nativo.

 

El recorrido aéreo se inició sobrevolando la zona de Punta Matos, donde se asienta la villa de guardaparques, para luego ingresar al brazo norte del lago Futalaufquen. Durante este trayecto se pudo visualizar el intenso trabajo en el sector 1B, con cuadrillas operando en terreno y el apoyo logístico de lanchas apostadas en la costa. La aeronave continuó su trayecto hacia el río Arrayanes, desviándose luego hacia el lago Menéndez y pasando sobre la zona de Puerto Chucao. La travesía incluyó el área sur del brazo del Menéndez y el ingreso al valle del lago Hito, rodeando el cordón del cerro Alto El Petiso. Finalmente, tras atravesar los valles del Jara y Burgos, el vuelo alcanzó el lago Rivadavia para emprender el retorno hacia el sur, recorriendo nuevamente el curso del río Rivadavia y el Lago Verde hasta regresar al punto de partida.

 

Hacia el cierre de la recorrida, Ariel Rodríguez, responsable de la intervención del Parque Nacional, brindó un panorama detallado sobre la situación actual del siniestro. El funcionario explicó que, si bien el incendio manifestó un comportamiento extremo en jornadas previas, actualmente se presenta una ventana de oportunidad debido a las condiciones climáticas. Rodríguez subrayó que los esfuerzos están centrados en el uso de personal de línea y medios aéreos para atacar directamente los puntos calientes detectados dentro del perímetro. Aunque no se registra un frente de avance definido de grandes dimensiones, la autoridad advirtió que la actividad interna sigue siendo alta, lo que demanda una vigilancia constante para evitar reactivaciones causadas por la rotación del viento.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

