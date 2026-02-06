20°
Viernes 06 de Febrero de 2026
06 de Febrero de 2026
Incendios en la Cordillera: intenso operativo para frenar el avance del fuego

El Gobierno del Chubut coordina a más de 500 brigadistas y diversos medios aéreos para combatir los focos ígneos en la región. Mientras Esquel logró contención, el incendio en Cholila sigue activo.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut mantiene un despliegue masivo de recursos humanos y técnicos para enfrentar la emergencia ígnea que afecta distintos puntos de la zona cordillerana. De acuerdo con los últimos reportes de la Secretaría de Bosques, más de quinientas personas, entre brigadistas locales, bomberos y personal de apoyo proveniente de diversas provincias, trabajan intensamente en los frentes críticos. El operativo cuenta con el respaldo de aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y maquinaria pesada destinada a la creación de fajas cortafuego y tareas de enfriamiento en terrenos de difícil acceso.

 

La situación en las zonas de Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia demanda un esfuerzo sostenido debido a la presencia de puntos calientes en sectores escarpados y la baja humedad relativa. En Villa Lago Rivadavia, equipos especializados de Córdoba, Santa Fe, Neuquén y otras jurisdicciones nacionales centran sus tareas en la construcción de líneas manuales y el transporte de combatientes vía aérea hacia áreas remotas para evitar reactivaciones de magnitud. Por su parte, en Puerto Patriada el personal concentra sus labores en El Retamal y sectores altos donde el relieve complica el avance de las cuadrillas.

 

En la jornada más reciente, la atención se diversificó tras el reporte de dos nuevos siniestros. En el barrio Los Coirones de Esquel, la rápida intervención de aviones y maquinaria municipal permitió declarar el foco como contenido tras un intenso trabajo en los flancos y la cabeza del incendio. Sin embargo, el escenario en Lago Cholila presenta una mayor complejidad, ya que el fuego detectado en la desembocadura de El Tigre permanece activo y ha afectado aproximadamente 180 hectáreas. La propagación en este sector fue impulsada por las fuertes ráfagas de viento, lo que obligó a priorizar la protección de las viviendas cercanas mediante líneas de defensa terrestres.

 

 

 

 

E.B.W.

 

