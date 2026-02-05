Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego

En el marco de la emergencia hídrica e ígnea que atraviesa la región, la Municipalidad de Esquel emitió un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana. El foco está puesto en el uso de amoladoras, soldadoras y cualquier equipo de obra que genere chispas, elementos que han demostrado ser detonantes de incendios de rápida propagación en las últimas horas.

Riesgo extremo por sequía

Las actuales condiciones de sequía y la baja humedad ambiental transforman la vegetación en material altamente combustible. Desde el municipio advirtieron que el uso inadecuado de herramientas en espacios abiertos pone en peligro directo no solo los bosques comunales, sino también las viviendas y la integridad física de los vecinos.

Por este motivo, se recomienda evitar la utilización de estas máquinas en zonas con presencia de pastizales secos, arbustos o materiales inflamables, o en su defecto, extremar las medidas de seguridad con perímetros de enfriamiento previos.

Limpieza de predios como barrera preventiva

Además de la precaución con las herramientas, las autoridades recordaron la importancia del mantenimiento de los terrenos. Mantener los predios limpios, con el pasto corto y libres de residuos, es la medida más efectiva para evitar que una pequeña chispa se convierta en un incendio incontrolable.

"Es fundamental asegurar que los terrenos no cuenten con elementos combustibles que faciliten la propagación del fuego", señalaron desde el Ejecutivo, instando a los propietarios de baldíos y obras a realizar tareas de limpieza de forma inmediata.





