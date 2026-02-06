20°
Viernes 06 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

El Gobierno oficializa la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad

El Poder Ejecutivo dispuso la disolución del IOSFA y la conformación de la OSFFESEG, un nuevo ente autárquico que brindará cobertura médica específica al personal de Gendarmería y Prefectura Naval. 
A través del Decreto 88/2026, el Gobierno Nacional determinó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), procediendo a la creación de dos nuevas entidades independientes. Bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, se constituyó la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), la cual funcionará como un ente autárquico con personería jurídica propia y autonomía económica. Esta medida establece que los efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Prefectura Naval Argentina, junto con sus grupos familiares y el personal civil de dichas fuerzas, contarán con una administración prestacional diferenciada de la correspondiente a las Fuerzas Armadas.

 

La normativa establece un esquema de asignación de recursos donde al menos el 80% de los ingresos debe destinarse exclusivamente a servicios médico-asistenciales, con un tope del 8% para gastos administrativos. La OSFFESEG tendrá la obligación de garantizar como mínimo las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio. La conducción del organismo estará a cargo de un Directorio compuesto por cinco miembros titulares designados por el Ministerio de Seguridad, quienes deberán contar con antecedentes profesionales en gestión de salud o administración. Durante el periodo de transición, se garantizará la continuidad de los servicios de salud y se transferirán los activos y el personal necesario para el funcionamiento de la nueva estructura.

 

 

 

 

 

 

