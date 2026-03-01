14°
Designan al acusado por el atentado a la AMIA como jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán

El militar tiene pedido de captura internacional por su presunta participación en el atentado contra la AMIA y asume el cargo tras la muerte de la anterior cúpula en recientes ataques en territorio iraní.
Por Redacción Red43

Irán nombró al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El militar cuenta con pedido de captura internacional por su presunta participación en el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994 en Buenos Aires.

 

La designación fue informada por la agencia Mehr y se produce tras la muerte del anterior jefe de la fuerza, el general Mohamad Pakpur, en el marco de recientes ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

 

En el mismo contexto, las autoridades iraníes confirmaron también el fallecimiento del líder supremo, Ali Jamenei, y de otros altos funcionarios militares, entre ellos el jefe del Estado Mayor, Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

 

 

R.G.

 

