Domingo 01 de Marzo de 2026
01 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

“La Trochita” sumó una salida adicional para el 4 de marzo

Es ante la marcada demanda de boletos y el buen nivel de consultas para viajar en el emblemático tren.
El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut informó que el miércoles próximo tendrá lugar una salida adicional en el trayecto que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan.

 

El emblemático tren cordillerano, administrado por el Ministerio de Producción provincial, atraviesa una temporada de verano con decenas de salidas y visitas de turistas que llegan a la región desde otros puntos de la Argentina e incluso del extranjero.

 

Ante la marcada demanda de boletos y el buen nivel de consultas es que la gerencia del Viejo Expreso Patagónico decidió sumar al programa semanal un nuevo recorrido, y en esta oportunidad se llevará adelante el 4 de marzo a las 10 horas.

 

La mencionada salida adicional corresponde al tramo que une a las estaciones situadas en la ciudad de Esquel y en la Comunidad Nahuelpan, separadas por una extensión de unos 20 kilómetros de vía, aproximadamente.

 

Las personas interesadas en vivir esta experiencia inolvidable a bordo de una formación ferroviaria con más de 100 años de historia pueden gestionar la compra del ticket en la página web www.latrochita.org.ar o en las oficinas de la Estación Esquel.

 

Es preciso recordar, por último, que el programa de salidas para el mes de marzo en el trayecto Esquel – Nahuelpan contempla las siguientes fechas: sábado 7, sábado 21 y sábado 28.

 

 

