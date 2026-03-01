“La Trochita” sumó una salida adicional para el 4 de marzo

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut informó que el miércoles próximo tendrá lugar una salida adicional en el trayecto que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan.

El emblemático tren cordillerano, administrado por el Ministerio de Producción provincial, atraviesa una temporada de verano con decenas de salidas y visitas de turistas que llegan a la región desde otros puntos de la Argentina e incluso del extranjero.

Ante la marcada demanda de boletos y el buen nivel de consultas es que la gerencia del Viejo Expreso Patagónico decidió sumar al programa semanal un nuevo recorrido, y en esta oportunidad se llevará adelante el 4 de marzo a las 10 horas.

La mencionada salida adicional corresponde al tramo que une a las estaciones situadas en la ciudad de Esquel y en la Comunidad Nahuelpan, separadas por una extensión de unos 20 kilómetros de vía, aproximadamente.

Las personas interesadas en vivir esta experiencia inolvidable a bordo de una formación ferroviaria con más de 100 años de historia pueden gestionar la compra del ticket en la página web www.latrochita.org.ar o en las oficinas de la Estación Esquel.

Es preciso recordar, por último, que el programa de salidas para el mes de marzo en el trayecto Esquel – Nahuelpan contempla las siguientes fechas: sábado 7, sábado 21 y sábado 28.

R.G.