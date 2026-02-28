Con el sueño de participar en el Mundial 3D de Tiro con Arco

Cuatro arqueros del CARPO buscarán las plazas para el Mundial 3D en Dakota del Sur, cuando en el próximo 3 de abril se lleve a cabo el torneo selectivo de la Federación Argentina de Tiro con Arco.

Claudine Giroux, en compuesto W.A. Femenino (Quilmes); Esteban Mc Carthy, en Raso Senior Masculino (Esquel); Maxi González Fanuele y Nicolás Ripa ambos en tradicional masculino, (Trevelin), participarán en el torneo selectivo que tendrá lugar en la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba.

Señalemos que el sueño mundialista con cita en Siouxs Falls a fines de septiembre, tendrá una parada Intermedia el próximo 3 de abril en Rio Cuarto, Córdoba.

Habrá que prepararse nomas y sobre todo afilar el lápiz, en lo que a cuestión económica refiere.