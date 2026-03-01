14°
Domingo 01 de Marzo de 2026
Emiten alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde

El aviso rige para este 1° de marzo y anticipa ráfagas que podrían superar los 90 km/h en distintos sectores de la provincia.
Por Redacción Red43

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos prevista para la tarde del domingo 1 de marzo.

 

Según el parte oficial, las zonas afectadas serán alcanzadas por vientos del sector oeste, con velocidades estimadas entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

 

El alerta comprende los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer. Desde el organismo recomendaron tomar precauciones ante posibles voladuras de objetos y complicaciones en la circulación.

 

 

 

R.G.

 

