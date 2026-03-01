14°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 01 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
01 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Hoy se conmemora el Día del Trabajador Ferroviario en Argentina

La fecha recuerda la nacionalización de los ferrocarriles, concretada el 1º de marzo de 1948, cuando el Estado asumió el control del sistema ferroviario.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 1º de marzo se celebra en el país el Día del Trabajador Ferroviario, en homenaje al traspaso de los ferrocarriles de capitales ingleses al Estado argentino, ocurrido en 1948.

 


La actividad ferroviaria en Argentina comenzó en 1857 por iniciativa de empresarios nacionales, aunque poco tiempo después compañías británicas y francesas tomaron el control y expandieron las principales líneas que, en muchos casos, aún permanecen en funcionamiento.

 


El 1 de marzo de 1948, el entonces presidente Juan Domingo Perón dispuso la nacionalización del sistema y creó la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. A partir de ese momento, el ferrocarril pasó a ser considerado una herramienta estratégica para el desarrollo de las economías regionales, con servicios regulares de pasajeros y cargas que llegaron a cubrir cerca de 50.000 kilómetros de vías en todo el territorio nacional. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Luis Flores QEPD
2
 Vuelco en Trevelin deja dos personas heridas
3
 Transporte Jacobsen anunció cambios en sus horarios
4
 "La danza es un lugar de refugio": la historia de María Teresa Fernández
5
 Vacunación en pandemia: el exdiputado Santiago Igón será juzgado
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Combustibles: el Gobierno confirmó una suba en marzo
4
 Deporte, inclusión y comunidad: Puerto Madryn fue sede del cierre provincial de Verano Activo 2026
5
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -