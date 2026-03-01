Hoy se conmemora el Día del Trabajador Ferroviario en Argentina

Cada 1º de marzo se celebra en el país el Día del Trabajador Ferroviario, en homenaje al traspaso de los ferrocarriles de capitales ingleses al Estado argentino, ocurrido en 1948.



La actividad ferroviaria en Argentina comenzó en 1857 por iniciativa de empresarios nacionales, aunque poco tiempo después compañías británicas y francesas tomaron el control y expandieron las principales líneas que, en muchos casos, aún permanecen en funcionamiento.



El 1 de marzo de 1948, el entonces presidente Juan Domingo Perón dispuso la nacionalización del sistema y creó la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. A partir de ese momento, el ferrocarril pasó a ser considerado una herramienta estratégica para el desarrollo de las economías regionales, con servicios regulares de pasajeros y cargas que llegaron a cubrir cerca de 50.000 kilómetros de vías en todo el territorio nacional.

