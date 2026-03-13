Exenciones para juntas vecinales y control fiscal: las propuestas de Sánchez Albornoz

Durante su hora de preferencia en la primera sesión ordinaria de 2026 del Concejo Deliberante, la concejal Silvana Sánchez Albornoz adelantó la presentación de tres proyectos de ordenanza vinculados al reconocimiento del trabajo de las juntas vecinales y al control del uso de los fondos públicos.

“Yo quiero en esta primera sesión adelantarles que voy a presentar tres proyectos de ordenanza”, señaló la edil al comenzar su intervención.

Según explicó, dos de las iniciativas están orientadas a fortalecer el rol de las juntas vecinales. “Dos de ellos van en sintonía con esto que les vengo planteando, de solidaridad, de organización y quienes por excelencia llevan a cabo esta organización y esta solidaridad y esta escucha al vecino de la ciudad sino son las Juntas Vecinales”, expresó.

En ese sentido, destacó el trabajo que realizan estas organizaciones en los barrios. “En un contexto como el que vivimos, los que verdaderamente atienden de sol a sol a los vecinos, los que verdaderamente están con el teléfono prendido, los que tienen una escucha y los que intentan contener y luchar por las desigualdades que hay en la ciudad, que son bastante, son las juntas vecinales”, afirmó.

El primero de los proyectos propone modificar el código tributario para otorgar beneficios fiscales a quienes integran estas organizaciones. “Uno tiene que ver con la modificación del código tributario y la generación de exenciones impositivas para las autoridades de las asociaciones vecinales o juntas vecinales”, indicó.

Al respecto, agregó: “Me imagino que no van a estar en contra de este proyecto porque acá en este Concejo Deliberante le hemos dado exenciones a cuanto empresario y a cuanto extranjero vino, no le vamos a dar un par de exenciones a quienes trabajan ad honorem, codo a codo con los vecinos”.

La segunda iniciativa plantea instituir una jornada de reconocimiento para la labor de estas asociaciones. “El segundo proyecto, que también tiene que ver con juntas vecinales, es la generación de un día: el Día de las Juntas Vecinales, que sirva para conocer, para valorar y para acompañar el trabajo de todas las juntas vecinales”, explicó.

El tercer proyecto de ordenanza está vinculado a la transparencia en el otorgamiento de beneficios impositivos. “El tercer proyecto de ordenanza tiene que ver con el control directo de los fondos públicos”, sostuvo la concejal.

En ese marco, propuso crear un régimen de transparencia para los beneficios fiscales otorgados a grandes contribuyentes. “Este proyecto busca que el municipio esté obligado a publicar esos beneficios que se otorgan, pero no solo en el Boletín Oficial, sino que también esté obligado a publicarlo en la página web del municipio y en los medios de comunicación masivo”, explicó.

La iniciativa también contempla la creación de un registro específico para controlar la asignación de esos beneficios. “A los fines de poder controlar que esos artículos se cumplan y no se violen, necesitamos crear un registro de beneficios impositivos”, indicó.

Finalmente, Sánchez Albornoz adelantó que las iniciativas serán presentadas formalmente en el Concejo. “Ojalá la semana les pueda ir contando más en detalle cada uno de estos tres proyectos”, concluyó.

R.G.