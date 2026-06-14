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14 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Cholila: Encuentro de personas mayores en el Barrio Malvinas

Este lunes 15 de junio a las 15:30 horas se realizará una merienda especial en el Centro Comunitario del Barrio Malvinas por el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. 
Por Redacción Red43

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La comunidad está invitada a participar de un encuentro destinado a las personas mayores que tendrá lugar este lunes a partir de las 15:30 horas. La actividad se desarrollará en las instalaciones del Centro Comunitario del Barrio Malvinas de la localidad de Cholila y consistirá en compartir una merienda entre los asistentes.

 

Este evento se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, una fecha que busca promover el buen trato y reflexionar sobre los derechos de los adultos mayores en nuestra sociedad. "Será un espacio pensado para compartir una merienda, fortalecer vínculos y reflexionar sobre la importancia del respeto, el buen trato y la valoración de las personas mayores en nuestra comunidad." Se espera contar con la presencia de vecinos para disfrutar de una tarde de intercambio y diálogo.

 

 

 

 

 

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