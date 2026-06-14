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14 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin será sede de la preselección provincial de handball

Los días 20 y 21 de junio la Federación Chubutense de Balonmano evaluará a jugadores de las categorías menores y cadetes. Las actividades buscan conformar los planteles para futuras competencias.
Por Redacción Red43

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La localidad de Trevelin recibirá una nueva instancia de observación de jugadores y entrenamiento de preselección masculina. Esta actividad, organizada por la Federación Chubutense de Balonmano, se llevará a cabo los próximos 20 y 21 de junio y está destinada a deportistas de las categorías Menores y Cadetes.

 

El encuentro estará bajo la coordinación de entrenadores de selección de la federación provincial. La meta principal de estas jornadas es evaluar a los jugadores, acompañar su formación deportiva y continuar con el proceso para conformar los planteles que representarán a Chubut en los próximos torneos regionales y nacionales.

 

 

 

Las prácticas tendrán lugar en dos escenarios deportivos de la ciudad, la Escuela 57 y el Gimnasio Municipal Eduardo Bjerring del Complejo Polideportivo Evita. Allí los convocados participarán de entrenamientos técnicos, tácticos y diferentes evaluaciones específicas para cada nivel.

 

La agenda deportiva iniciará el sábado 20 en la Escuela 57, comenzando a las 14:00 horas con los menores y continuando a las 15:30 con los cadetes. Posteriormente, se trasladarán al Gimnasio Eduardo Bjerring para los entrenamientos vespertinos y nocturnos de ambas categorías, que se extenderán desde las 19:00 hasta las 22:00 horas. Durante la jornada del domingo 21, todas las acciones se concentrarán de forma matutina en el Gimnasio Eduardo Bjerring, desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

 

 

 

Esta propuesta deportiva se enmarca en el trabajo territorial que desarrolla la federación en distintos puntos de la provincia, buscando fortalecer el crecimiento de la disciplina, descubrir nuevos talentos y ofrecer a los jóvenes la valiosa oportunidad de formar parte de los seleccionados provinciales.

 

 

 

 

 

 

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