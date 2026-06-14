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14 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Una más para el cuaderno. Alberto Cleri dirigirá el Nacional de Clubes C20

El árbitro de la Asociación Rojinegra fue designado para el torneo en Comodoro Rivadavia
Por Redacción Red43

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Una experiencia más, de las tantas que tiene. Siempre es un orgullo que te designen para un torneo nacional y una vez más Alberto Cleri fue designado para dirigir a partir de mañana del torneo Nacional de Clubes Sur, categoría C20, que se llevará a cabo en Comodoro Rivadavia.

 

 

Marcelo Alejandro Low, responsable de la Comisión de Arbitraje, emitió un comunicado informando que Alberto Cleri fue designado como árbitro para el torneo que se jugará dos gimnasios en la localidad petrolera de Comodoro Rivadavia.

 

El torneo, del cual tomarán parte 24 equipos, se jugará desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de junio en el complejo del Club Huergo como en el Gimnasio Municipal N°2.

 

 

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