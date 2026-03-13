Pérez Arteaga pidió reforzar la visibilización de la endometriosis en Esquel

Durante su intervención en la hora de preferencia de la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante de Esquel, la concejal Susana Pérez Arteaga se refirió al Día Internacional de la Endometriosis y pidió reforzar las acciones de visibilización, prevención y acompañamiento a quienes padecen esta enfermedad.

Al iniciar su exposición, la edil destacó su regreso al recinto tras atravesar un problema de salud. “La verdad que es un honor y un compromiso poder incorporarme hoy a esta banca después de transitar un problema de salud”, expresó.

Luego, recordó que durante el mes de marzo se realizan acciones de concientización sobre esta patología. “Pido la palabra para recordar que en el mes de marzo el mundo se tiñe de amarillo para conmemorar el Día Internacional de la Endometriosis. Especialmente mañana sábado 14 de marzo, una fecha que no busca ser un efemérides más, sino un llamado a la acción y a la visibilización de una realidad”, señaló.

La concejal explicó que se trata de una enfermedad que afecta a una parte importante de la población. “La endometriosis afecta a 3 de cada 10 mujeres y personas menstruantes de nuestra ciudad”, indicó.

En ese marco, recordó que el Concejo Deliberante ya cuenta con normativa vinculada a la temática. “Este Honorable Consejo Deliberante no ha sido ajeno a esta problemática. Contamos con ordenanzas aprobadas desde el 2019, con la ordenanza 126/19, la declaración 10/19, normas en las cuales se ha instituido en nuestra ciudad el 14 de marzo como Día Municipal de la Endometriosis”, detalló.

No obstante, remarcó que la existencia de normativas debe traducirse en acciones concretas. “Una ordenanza no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de transformación”, afirmó.

Pérez Arteaga también explicó las características de la enfermedad y su impacto en la vida cotidiana. “La endometriosis no es un simple dolor menstrual. Es una enfermedad crónica, inflamatoria y en muchos casos incapacitante”, señaló.

En ese sentido, planteó tres ejes que, según indicó, deben fortalecerse: diagnóstico temprano, difusión y acompañamiento integral. “El retraso diagnóstico promedio es de 7 a 10 años. Es imperativo que el sistema de salud local esté capacitado para detectar los síntomas antes de que la enfermedad cause daños irreversibles o infertilidad”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia de las campañas de sensibilización. “Necesitamos que en cada centro de atención primaria de la salud, en los CAPS de Esquel y en cada escuela se hable de endometriosis para romper el silencio y el estigma”, afirmó.

Hacia el final de su intervención, la concejal realizó un llamado a reforzar las acciones previstas por ordenanza. “Hoy hago un llamado a la acción. Hoy elijo visibilizar a quienes padecemos esta enfermedad silenciosa”, expresó.

Finalmente, pidió acompañar las iniciativas impulsadas por pacientes y organizaciones. “Que este 14 de marzo sirva para renovar nuestro compromiso de trabajar por un Esquel donde la salud sea un derecho efectivo, con perspectiva de género y sensibilidad humana”, concluyó.

R.G.