Desaparición de Demian Vande Linde: continúan los operativos

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informa que durante la jornada de hoy continúan de manera intensa las tareas de búsqueda para dar con el paradero de Demian Vande Linde, de 43 años, vecino de la localidad.

Durante la noche de ayer se llevó adelante una reunión operativa de evaluación y coordinación entre las distintas instituciones intervinientes, donde se analizaron los avances realizados y se planificó el esquema de trabajo dispuesto para la jornada de hoy.

El director de Gobierno municipal, Marcelo Sosa, indicó que las tareas se retomaron desde las 8:30 horas, sumándose nuevos recursos humanos y logísticos de distintas instituciones, además de voluntarios que se acercaron a colaborar.

En ese marco, se incorporaron más perros de búsqueda, drones y nuevos equipos de rastrillaje, avanzando sobre sectores que aún no habían podido ser cubiertos durante la jornada anterior.

Hasta el momento, se informó que ya fueron relevadas más de 600 hectáreas sin resultados positivos, por lo que el operativo continúa ampliándose con el objetivo de intensificar cada sector de búsqueda y obtener novedades lo antes posible.

Participan del operativo personal de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil de la Provincia, Policía del Chubut, División Canes, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales, grupos especializados, voluntarios particulares y equipos municipales, en un trabajo coordinado y sostenido.

Desde el Municipio se destacó especialmente el compromiso y la solidaridad de todas las instituciones y vecinos que colaboran en este importante operativo, que continúa desarrollándose en distintos puntos del área rural y de montaña cercana a Trevelin.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comunique de inmediato con las autoridades competentes al 101 o al teléfono 2945-556013.