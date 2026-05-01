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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Roja por fuera y por dentro: novedad en la fruticultura de Río Negro

Productores del Alto Valle desarrollan la manzana Kissabel, una variedad de pulpa roja y sabor intenso que promete transformar el consumo local y posicionarse como un producto premium en el exterior. 
Por Redacción Red43

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La región suma un nuevo hito productivo con el avance de la manzana Kissabel, un fruto que sorprende por su coloración rojiza en el interior. El Grupo Prima lidera este desarrollo en campos de Río Negro, donde ya se realizan las primeras validaciones comerciales para evaluar la respuesta del consumidor ante una fruta que combina una estética disruptiva con altos estándares de calidad organoléptica.

 

A diferencia de las variedades tradicionales, esta manzana ofrece una textura muy firme y un equilibrio marcado entre dulzura y acidez. Su rasgo más distintivo, además del color, es la versatilidad para la elaboración de subproductos como jugos naturales que mantienen la tonalidad rosada sin necesidad de aditivos. La producción se encuentra bajo un sistema de gestión que prioriza la sustentabilidad y el seguimiento técnico del cultivo.

 

 

 

"Estamos frente a un producto que rompe los esquemas tradicionales de la fruticultura y que genera un impacto visual inmediato en quien la descubre", señaló Adrián Gutiérrez, gerente de Producción del grupo a cargo del proyecto.

 

 

 

La apuesta por esta variedad busca captar mercados que demandan alimentos novedosos y saludables. "Nuestra visión es consolidar el mercado interno mientras preparamos el terreno para llevar esta identidad patagónica a las góndolas más exigentes del mundo", destacó Gutiérrez respecto a los planes de expansión tras los resultados positivos de las últimas cosechas.

 

El proyecto contempla un crecimiento gradual de la superficie implantada a medida que se ajustan los protocolos de conservación postcosecha, fundamentales para garantizar que la manzana llegue al consumidor con su crocancia y color característicos. Por ahora, el Alto Valle se posiciona como el centro de esta "revolución roja" en la fruticultura nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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