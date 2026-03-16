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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

¿Quienes ganaron los premios Oscar 2026?

La Academia de Cine de Hollywood premió lo mejor de la producción cinematográfica de 2025 y Sinners junto a Una batalla tras otra fueron las grandes ganadoras de la noche.
Por Redacción Red43

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La nueva edición de los Premios Oscar 2026 dejó una gala inolvidable para la industria del cine. La ceremonia organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences se realizó este domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación más importante de Hollywood.

 

Entre los grandes protagonistas de la noche, Una batalla tras otra (One Battle After Another) se llevó el premio a Mejor Película y se convirtió en la producción más galardonada de la ceremonia al obtener cinco estatuillas.

 

También se destacaron Sinners (Pecadores), que obtuvo cuatro premios, y Frankenstein, que sumó tres estatuillas, consolidándose en categorías importantes como guion, dirección, actuación y fotografía.

 

La 98ª edición de los Oscar contó además con la conducción del reconocido presentador y comediante Conan O’Brien, quien fue el encargado de guiar la noche más importante del cine y aportar humor con sus intervenciones durante toda la gala.

 

Todos los ganadores a los Oscar 2026
Mejor película

 

Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson

 

Mejor director

 

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

 

Mejor actor

 

Michael B. Jordan (Sinners)

 

Mejor actriz

 

Jessie Buckley (Hamnet)

 

Mejor actriz de reparto

 

Amy Madigan (La hora de la desaparición - Weapons)

 

Mejor actor de reparto

 

Sean Penn (Una batalla tras otra)

 

Mejor film internacional

 

Sentimental Value de Joachim Trier

 

Mejor película animada

 

Kpop Demon Hunters (Las guerreras KPop)

 

Mejor guion original

 

Ryan Coogler por Sinners

 

Mejor guion adaptado

 

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

 

Mejor casting

 

Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra

 

Mejor sonido

 

GarethJohn, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizo y Juan Peralta por F1: la película (F1: the movie)

 

Mejor cinematografía

 

Autumn Durald Arkapaw por Sinners

 

Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein

 

Mejor banda de sonido

 

Ludwig Göransson por Sinners

 

Mejor vestuario

 

Kate Hawley por Frankenstein

 

Mejor edición

 

Andy Jurgensen por Una batalla tras otra

 

Mejores efectos especiales

 

Joe Letteri, Richard Baneham Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y cenizas

 

Mejores efectos de maquillaje

 

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein

 

Mejor corto de ficción

 

The Singers (empate)

 

Two People Exchanging Saliva (empate)

 

Mejor corto animado

 

The Girl Who Cried Pearls

 

Mejor documental

 

Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber y Alzbeta Karaskova)

 

Mejor corto documental

 

All the empty rooms (Jshua Seftel y Conall Jones)

 

Mejor canción original

 

“Golden”, en KPop Demon Hunters (Las Guerreras Kpop), de EJAE y Mark Sonnenblick

 

 

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