25 de Mayo con cielo mayormente nublado y máxima de 11°C en Esquel

El lunes 25 de mayo se presentará con condiciones estables en Esquel, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. A lo largo de toda la jornada no se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación del 0% desde la madrugada hasta la noche.



Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas de 8°C y 5°C respectivamente. El viento soplará desde el sudoeste y oeste, con velocidades entre 7 y 22 km/h.



Por la tarde, se prevé una mejora parcial en las condiciones del cielo, que estará parcialmente nublado y alcanzará la temperatura máxima del día, con 11°C. Hacia la noche volverá la nubosidad predominante, mientras que la temperatura descenderá a 6°C y el viento disminuirá considerablemente.

R.G