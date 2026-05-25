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25 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

25 de Mayo con cielo mayormente nublado y máxima de 11°C en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones para este lunes feriado en la ciudad. Habrá nubosidad durante gran parte del día, temperaturas frescas y viento leve del sector oeste y sudoeste.
Por Redacción Red43

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El lunes 25 de mayo se presentará con condiciones estables en Esquel, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. A lo largo de toda la jornada no se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación del 0% desde la madrugada hasta la noche.

 


Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas de 8°C y 5°C respectivamente. El viento soplará desde el sudoeste y oeste, con velocidades entre 7 y 22 km/h.

 


Por la tarde, se prevé una mejora parcial en las condiciones del cielo, que estará parcialmente nublado y alcanzará la temperatura máxima del día, con 11°C. Hacia la noche volverá la nubosidad predominante, mientras que la temperatura descenderá a 6°C y el viento disminuirá considerablemente.

 

 

 

R.G

 

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