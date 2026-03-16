Lunes con viento y lluvias aisladas: cómo estará el tiempo en Esquel

Tras un domingo marcado por la humedad en la zona, el pronóstico para este lunes 16 de marzo indica que el clima seguirá siendo un desafío para los esquelenses. Según los datos meteorológicos, el viento será el gran protagonista del día, acompañado por un marcado descenso de la temperatura hacia el final de la jornada.

Cronología del lunes

Mañana: Empezaremos el día con el cielo parcialmente nublado y una temperatura de 9°C. Lo más importante a tener en cuenta son las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 69 km/h desde el sector noroeste.

Tarde: Será el momento más "cálido" del día con una máxima de 12°C, pero también el más ventoso. Se esperan ráfagas intensas de hasta 87 km/h, por lo que se recomienda precaución al circular y asegurar objetos que puedan volarse. Además, comenzará la probabilidad de lluvias aisladas (entre un 10% y 40%).

Noche: El viento bajará levemente su intensidad (ráfagas de hasta 78 km/h) y la temperatura descenderá a los 9°C, manteniendo la inestabilidad con algunas lluvias dispersas.

Recomendaciones para la jornada

Dadas las ráfagas de viento previstas, que superarán los 80 km/h por la tarde, es fundamental:

Evitar transitar por zonas con árboles de gran porte o estructuras de cartelería inestables.

Manejar con extrema precaución en ruta, especialmente ante vientos laterales.

Tener a mano el piloto o paraguas si vas a estar fuera de casa después del mediodía.









M.G