Esquel al mundo: tres atletas locales brillan en atletismo, boxeo y handball

El deporte esquelense atraviesa un momento de esplendor, marcado por hitos alcanzados por atletas locales en distintas disciplinas. A través de un reconocimiento oficial, el municipio celebró los logros de Olivia Conesa, Milagros González y Luciana Codesal, quienes llevaron el nombre de la ciudad a lo más alto de la competencia nacional.

La atleta Olivia Conesa, representante del Club Independiente Deportivo de Esquel, fue la gran protagonista en el CENARD durante el Torneo Rubén Coderch. Con un tiempo extraordinario de 11.69 segundos en los 100 metros llanos, Conesa logró establecer el nuevo récord argentino en las categorías U18 y U20. Su marca no solo le valió la medalla, sino que la consolida como una de las mayores promesas del atletismo nacional.

Por otro lado, el boxeo local celebró la consagración de Milagros "Mily" González. La púgil de la Escuela Municipal Awkache se coronó como flamante campeona amateur y obtuvo el título AMBAPA. Su victoria fue doblemente especial al conseguirla en su primera pelea como local ante un público que reconoció su gran espectáculo arriba del ring.

Finalmente, el handball volvió a dar noticias positivas con la convocatoria de Luciana Codesal a la concentración de la Selección Argentina. Surgida de la Escuela Municipal de Handball, Codesal continúa su camino en el alto rendimiento, representando el fruto del trabajo de formación que se realiza en los gimnasios de nuestra ciudad.





