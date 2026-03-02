Llega la 2° Carrera por Ana Calfín, visibilizando las alertas tempranas por violencia de género

Se realizará en Esquel la segunda edición de la carrera 8Kx8M, en homenaje a Ana Calfín, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el 8 de marzo.



Esta carrera está organizada en conjunto desde la Dirección de Género y Diversidad de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, con la Subsecretaría de Deportes, y con los familiares de Ana Calfín.



La Directora de Género y Diversidad Municipalidad de Esquel, Sol Rshaid: “es para generar memoria, para reivindicar a aquellas mujeres que fueron asesinadas luchando por sus derechos laborales, y por lo tanto también es otra fecha para visibilizar las violencias de género”.



La inscripción es abierta y gratuita: “pero sí, pedimos como requisito no estar inscrito en el Registro de Alimentantes Morosos. Es el registro en el cual quedan aquellos alimentantes, o sea, aquellos progenitores que no aportan la cuota alimentaria, generalmente hacia las madres, que dejan en desprotección total a niños y niñas, y que es una de las formas de violencia económica que están más invisibilizadas”.



Las inscripciones son a través del Instagram, tanto de deportes como de género y diversidad Están abiertas “hasta el viernes 6y el sábado, se hacen las acreditaciones y larga a las 10 de la mañana”.



La carrera tiene tres instancias: tres kilómetros “que es más participativa, que puede ser caminata o pueden correr, para que toda la comunidad pueda participar y podamos ser parte de esta fecha: “Después la de 8k y la de 12k, que es competitiva, y la familia también está solicitando un alimento no perecedero para el merendero del barrio y otros merenderos”.



De la carrera, participarán reconocidos deportistas como Coco Muñoz y Joaquín Arbe, y el evento es una nueva oportunidad para visibilizar los tipos de violencia que pueden sufrirse y generar una alerta temprana: “la situación de Ana Calfín, que ella fue víctima de femicidio sin haber tenido ninguna denuncia previa. Eso nos deja a la comunidad con muchas preguntas. ¿Qué podemos hacer cuando estamos viendo que nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana está pasando por una situación, no se anima a denunciar por determinada razón, pero está pasando por el hospital, por la escuela y, bueno, ¿Qué podemos hacer todas esas instituciones para al menos poner a disposición los recursos, prevenir y armar algún tipo de contención?".



A partir de marzo se firmarán convenios con las instituciones en ese marco: “son convenios con otras instituciones necesitamos los criterios de confidencialidad, además, y ahí comienzan las capacitaciones y también comienza dentro del mismo municipio, de hecho en Deportes va a comenzar este año, para capacitar a todos los coordinadores, profesores y demás, porque también son ámbitos donde, bueno, circulan muchísimas familias, niños, niñas, donde se pueden detectar también cosas a través de ellos, de sus familias, de sus madres”.



SL

