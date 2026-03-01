Se formalizó el primer club dedicado exclusivamente al vóley formativo

El nombre no es casualidad. Es que es un reconocimiento a tantos años de trabajo en el desarrollo del vóley formativo. Jorge Montesino se lo merece.

A partir de este fin de semana dio a luz un nuevo club en la ciudad de Esquel, pero la particularidad que será exclusivamente de vóley, del desarrollo formativo del vóley.

Hay mucho por trabajar. Manos a la obra.

En la noche del sábado se llevó a cabo una reunión para concretar el primer club, exclusivamente dedicado al desarrollo del vóley.

La reunión tuvo lugar en el Salón de ATECH y en ese mismo lugar surgió el nombre que todos lo aprobaron unánimemente: Escuela de Vóley Montesino, obvia alusión al profesor Jorge Montesino, quien dedicó muchos años de su vida al desarrollo del vóley infanto juvenil.

La primera presidenta de esta institución deportiva es Alba Calvo, en tanto Ana Simeoni, ocupará el cargo de secretaria y Lucas Infantino será el Tesorero.

Claro que ya se sabe el lugar y los días de entrenamiento, establecido para los días martes y jueves de 18 a 21 horas en el SUM de la Escuela 8 del barrio Buenos Aires.

PRIMERA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE VOLEY MONTESINO

Presidente: Alba Calvo

Secretario: Ana Simeoni

Prosecretario: Valeria Leiva

Tesorero: Lucas Infantino

Protesorero: Ivana Riquelme

1° Vocal: Eva Sánchez

2° Vocal: Walter Vargas

3° Vocal: Adrián Rodríguez

Órgano de Fiscalización

Titular: Daniela Sepúlveda

Suplente: Laura Candia