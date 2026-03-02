Durante un allanamiento, recuperaron una motocicleta robada en El Bolsón

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de El Bolsón recuperaron una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo, en el marco de un allanamiento realizado en inmediaciones del río Quemquemtreu.

El procedimiento se llevó a cabo sobre calle Curruhuinca, como parte de actuaciones vinculadas a otro expediente que la unidad especial tramita en El Bolsón. Durante el operativo, los uniformados detectaron un rodado que les llamó la atención y decidieron verificar su situación registral.

Tras constatar los datos identificatorios, confirmaron que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro por robo, emitido a fines de febrero. La verificación incluyó el control de la numeración de motor y chasis, lo que permitió establecer con precisión la correspondencia con la denuncia radicada.

Una vez corroborada la información, el vehículo fue formalmente secuestrado y posteriormente restituido a su propietario, quien había denunciado su sustracción semanas atrás.

