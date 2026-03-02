Vuelco en Ruta 40: Tres personas involucradas y dos trasladadas al hospital

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada del sábado en la Ruta Nacional 40, en el tramo norte que une a El Bolsón con la zona de El Foyel. El hecho ocurrió alrededor de las 3 am y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, junto a personal de salud y fuerzas de seguridad.

Según informaron desde el cuartel, tras el aviso de emergencia se despachó una unidad de rescate hacia el lugar del siniestro. También se dio intervención al hospital local, a Gendarmería Nacional Argentina y a la Policía.

Al arribar, constataron el vuelco de un vehículo que circulaba por la Ruta 40. En el rodado se trasladaban tres personas, quienes ya se encontraban fuera del habitáculo al momento de la llegada de los rescatistas.

Las víctimas fueron asistidas en el lugar por el personal interviniente y, posteriormente, dos de ellas fueron trasladadas al nosocomio de El Bolsón para una mejor evaluación médica. El conductor permaneció en el sitio del hecho.

O.P.