Un árbol, una vivienda en riesgo y un operativo contrarreloj en El Bolsón

Un importante operativo se desplegó este domingo por la noche en El Bolsón tras detectarse el peligro inminente de caída de un árbol de gran porte en la intersección de Rivadavia y Lavalle. La situación obligó a activar un protocolo de intervención conjunta para resguardar a vecinos, automovilistas y viviendas cercanas.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, en un primer momento se trabajó ante el riesgo de desplome del ejemplar, que amenazaba una vivienda y el paso de transeúntes. Por ello, se dispuso un volteo dirigido coordinado entre las instituciones intervinientes.

Del operativo participaron además efectivos de la Policía, Protección Civil provincial y local, personal de Tránsito Municipal, cuadrillas de EDERSA, Coopetel y el área de Ambiente municipal.

Como medida preventiva, se determinó el corte total de la calle Rivadavia entre Güemes, pasando Lavalle y hasta diagonal Avellaneda. Las tareas fueron retomadas a primera hora de este lunes para completar el seccionamiento, retiro y limpieza del material vegetal.

Desde la Municipalidad de El Bolsón informaron que, tras la caída del ejemplar (un roble de gran tamaño), se verificó el estado del tendido eléctrico y de telecomunicaciones, además de delimitar el sector para evitar otros riesgos.

El Municipio valoró la rápida coordinación interinstitucional y solicitó a la comunidad respetar la señalización preventiva hasta la finalización total de las tareas, con el objetivo de restablecer la normal circulación en el menor tiempo posible.

O.P.