13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
02 de Marzo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

La discusión por unos caballos que terminó mal: un hombre murió tras recibir un palazo en la cabeza

Ocurrió en Camarones. Por el hecho fue detenido un sujeto de 40 años. Ambos tenían una vieja disputa que generó una pelea sangrienta con un saldo fatal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hecho de sangre ocurrió en las últimas horas cerca de Camarones, cuando dos vecinos de esa localidad se encontraron sobre ruta 1, y tuvieron una acalorada discusión por una vieja disputa por unos caballos.

 

El Comisario Mayor, Lucas Cocha, relató lo ocurrido a 3 kilómetros de Camarones que terminó con la vida de una persona.
Según Cocha, en un momento de la pelea, uno de los sujetos le habría dado un palazo en la cabeza a la víctima, lo que le provocó un desmayo y un gran corte en el cuero cabelludo.

 

Dos personas que acompañaban al agredido lo auxiliaron, llevándolo a Comodoro Rivadavia para ser atendido. Pese a que llegó consiente, falleció poco tiempo después.

 

Las dos personas que acompañaban al fallecido a atestiguaron que la discusión vino por unos caballos. La víctima fue identificada como Daniel Ortega, reconocido vecino de la localidad, en tanto que el detenido, de 40 años también, reside en la misma localidad.

 

Cocha confirmó que el otro involucrado quedó detenido y la víctima fatal fue llevada a la morgue de Comodoro Rivadavia para realizarle la autopsia correspondiente. Criminalística levantó pruebas en el lugar del hecho que servirán para la causa.

 

Fuente: Jornada

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
2
 Luis Flores QEPD
3
 Vacunación en pandemia: el exdiputado Santiago Igón será juzgado
4
 Ramiro Guillermo Underwood QEPD
5
 Acordaron aumento y bono para empleadas domésticas en marzo de 2026
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Miquelarena participó de la reasunción a su cargo de Cecilia Goyeneche tras la anulación de su destitución
4
 Enviaba sus fotos a un hombre mayor: la madre que explotaba sexualmente a su hija de 8 años
5
 Comienza el juicio por el hundimiento del ARA San Juan: Quiénes son los acusados y qué se debatirá
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -