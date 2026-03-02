La discusión por unos caballos que terminó mal: un hombre murió tras recibir un palazo en la cabeza

Un hecho de sangre ocurrió en las últimas horas cerca de Camarones, cuando dos vecinos de esa localidad se encontraron sobre ruta 1, y tuvieron una acalorada discusión por una vieja disputa por unos caballos.

El Comisario Mayor, Lucas Cocha, relató lo ocurrido a 3 kilómetros de Camarones que terminó con la vida de una persona.

Según Cocha, en un momento de la pelea, uno de los sujetos le habría dado un palazo en la cabeza a la víctima, lo que le provocó un desmayo y un gran corte en el cuero cabelludo.

Dos personas que acompañaban al agredido lo auxiliaron, llevándolo a Comodoro Rivadavia para ser atendido. Pese a que llegó consiente, falleció poco tiempo después.

Las dos personas que acompañaban al fallecido a atestiguaron que la discusión vino por unos caballos. La víctima fue identificada como Daniel Ortega, reconocido vecino de la localidad, en tanto que el detenido, de 40 años también, reside en la misma localidad.

Cocha confirmó que el otro involucrado quedó detenido y la víctima fatal fue llevada a la morgue de Comodoro Rivadavia para realizarle la autopsia correspondiente. Criminalística levantó pruebas en el lugar del hecho que servirán para la causa.

Fuente: Jornada