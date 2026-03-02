13°
Lunes 02 de Marzo de 2026
Vuelco en Trevelin: un menor en grave estado

La comisario Carolina Pauli detalló que el siniestro ocurrió en una zona rural, que el conductor dio negativo en alcoholemia y que el acompañante permanece internado en el Hospital Zonal Esquel con pronóstico reservado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comisario Carolina Pauli informó sobre las intervenciones policiales del fin de semana en la jurisdicción y confirmó que el hecho más grave fue un vuelco protagonizado por dos menores en la localidad de Trevelin.

 

“El fin de semana hemos tenido algunas intervenciones policiales en distintos puntos de nuestra jurisdicción, comenzando lamentablemente por el día sábado a la noche, próximo a las horas del día domingo, alrededor de las 11 y media de la noche”, indicó.

 

Según precisó, el personal intervino en “un accidente de tránsito donde se nos informa que había sido protagonizado en una zona de callejón, una zona rural más alejada de lo que es la zona céntrica”. En el lugar encontraron “una Toyota Hilux que había sido visualizada bastante dañada en la parte externa” y sin ocupantes en su interior.

 

A pocos metros, los efectivos hallaron a “dos jóvenes aproximadamente de 15 y 16 años junto con familiares que ya se habían acercado allí al lugar”, quienes refirieron que eran los únicos ocupantes del vehículo, uno como conductor y el otro como acompañante.

 

Pauli señaló que el conductor fue trasladado al hospital local, donde “se constata una fisura en uno de sus extremidades superiores”. En tanto, el acompañante fue derivado al Hospital Zonal Esquel, donde “permaneció internado, pasó a estar en terapia intensiva y por el momento continúa con pronóstico reservado”. De acuerdo a lo informado por los médicos, presenta “lesiones de carácter importante en lo que es la zona de la cabeza”.

 

Respecto a la alcoholemia, aclaró que “se le realiza el control por parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, arrojando resultado negativo, eso es importante aclararlo porque hubo varias informaciones erradas”. No obstante, confirmó que el conductor “no cuenta con la licencia de conducir”, por lo que se labran actuaciones ante el Tribunal de Faltas Municipal y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

 

También trabajó en el lugar personal científico de Esquel para realizar las pericias viales necesarias que permitirán determinar la mecánica del hecho. “Por lo que se pudo ver en el lugar, había dado varios tumbos la camioneta”, detalló, y agregó que el camino es de ripio.

 

Finalmente, la comisario indicó que no se brindarán mayores precisiones porque forman parte de la investigación y que continúan a la espera de la evolución del menor internado.

 

 

 

R.G.

 

