Economía Circular: rol estratégico del Centro de Valorización en la gestión local

En palabras de la gerente de GIRSU, Mariana López Rey, el municipio busca transformar la gestión de residuos en una economía circular real mediante la recuperación de materiales específicos. La funcionaria destacó que este espacio no funciona como un depósito de basura general, sino como un nodo estratégico para clasificar materiales que tienen un alto valor de mercado si se procesan correctamente. Puso como ejemplo el papel de archivo limpio, denominado papel de primera, aclarando que "ese papel nos pagan tres veces más que lo que nos pagan un papel mezcla o el papel que nosotros depositamos en la bolsa y que se recupera en la planta". Según explicó, este proceso no solo optimiza la recaudación municipal, sino que también permite "disminuir, por supuesto, la cantidad de vehículos que van hacia la planta".

López Rey también hizo hincapié en que el centro se enfoca en el acopio de textiles y aparatos electrónicos, proyectando trabajos conjuntos con emprendedores y adultos mayores para darles una segunda vida a estos elementos. La entrevistada subrayó que el objetivo es profesionalizar la venta de material recuperado y anunció que "pronto estaremos haciendo convocatoria para determinados proyectos que se puedan sumar al centro y trabajar residuos específicos". Para cerrar, recordó a los vecinos que el lugar opera bajo proyectos determinados y no como un sitio de recepción general, por lo que advirtió que "no es un lugar de recepción de todo tipo de residuos" e instó a la comunidad a estar atenta a las comunicaciones oficiales sobre qué materiales se reciben en cada etapa.

E.B.W.