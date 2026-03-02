14°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Centro de ValorizaciónEsquel
02 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Economía Circular: rol estratégico del Centro de Valorización en la gestión local

El municipio potencia el reciclaje de textiles, electrónicos y papel de archivo. Buscan profesionalizar la venta de materiales para generar mayores ingresos genuinos para la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En palabras de la gerente de GIRSU, Mariana López Rey, el municipio busca transformar la gestión de residuos en una economía circular real mediante la recuperación de materiales específicos. La funcionaria destacó que este espacio no funciona como un depósito de basura general, sino como un nodo estratégico para clasificar materiales que tienen un alto valor de mercado si se procesan correctamente. Puso como ejemplo el papel de archivo limpio, denominado papel de primera, aclarando que "ese papel nos pagan tres veces más que lo que nos pagan un papel mezcla o el papel que nosotros depositamos en la bolsa y que se recupera en la planta". Según explicó, este proceso no solo optimiza la recaudación municipal, sino que también permite "disminuir, por supuesto, la cantidad de vehículos que van hacia la planta".

 

López Rey también hizo hincapié en que el centro se enfoca en el acopio de textiles y aparatos electrónicos, proyectando trabajos conjuntos con emprendedores y adultos mayores para darles una segunda vida a estos elementos. La entrevistada subrayó que el objetivo es profesionalizar la venta de material recuperado y anunció que "pronto estaremos haciendo convocatoria para determinados proyectos que se puedan sumar al centro y trabajar residuos específicos". Para cerrar, recordó a los vecinos que el lugar opera bajo proyectos determinados y no como un sitio de recepción general, por lo que advirtió que "no es un lugar de recepción de todo tipo de residuos" e instó a la comunidad a estar atenta a las comunicaciones oficiales sobre qué materiales se reciben en cada etapa.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
2
 Ramiro Guillermo Underwood QEPD
3
 Una pelea dejó heridos y un detenido en Colan Conhué
4
 Acordaron aumento y bono para empleadas domésticas en marzo de 2026
5
 Tragedia en el asfalto: iba en la moto con su hijo y murió degollado por una soga que pusieron los vecinos
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Torres en la Legislatura: "La educación ya no es un problema, es la base de nuestro futuro"
4
 Milei en el Congreso: “La minería se desplegará por toda la Cordillera y dará miles de empleos”
5
 Balance de gestión y proyección federal: Chubut inició el 54º período de sesiones ordinarias
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -