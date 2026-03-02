Comienza el juicio por el hundimiento del ARA San Juan: Quiénes son los acusados y qué se debatirá

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz iniciará este martes el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, una de las tragedias más conmocionantes de la historia reciente argentina. El debate se desarrollará en Río Gallegos y se extenderá hasta el 8 de julio, con audiencias previstas de lunes a jueves en semanas alternas.

El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Tras una búsqueda internacional que se prolongó durante más de un año, fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. La implosión que destruyó la nave provocó la muerte de los 44 tripulantes.

Quiénes son los acusados por el hundimiento del ARA San Juan

El principal imputado es el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento del hecho. Junto a él serán juzgados el capitán de navío Claudio Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Los cuatro están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El tribunal estará presidido por el juez Mario Reynaldi, acompañado por Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El Ministerio Público Fiscal actuará a través de un equipo encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan, junto a María Andrea Garmendia Orueta, Lucas Colla y Julio Zárate. Las querellas de los familiares estarán representadas por Valeria Carreras y Luis Tagliapietra.

Pruebas y testigos en el juicio

Entre las pruebas centrales figura el material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por la empresa Ocean Infinity y almacenado en discos rígidos con claves de desencriptación. También se incorporará documentación confidencial remitida por la Armada Argentina bajo carácter de secreto militar, que incluye planos e imágenes técnicas del ARA San Juan.

El tribunal citó a sonaristas que participaron en la búsqueda, oficiales navales y miembros del alto mando de la Armada, incluido el actual jefe de Estado Mayor, almirante Juan Carlos Romay, designado en diciembre de 2025.

En cambio, el expresidente Mauricio Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña y el exministro de Defensa Oscar Aguad, quienes fueron investigados durante la instrucción, no serán convocados como testigos, ya que la fiscalía desistió de citarlos.

Por qué el juicio se realiza en Santa Cruz y no en Mar del Plata

La definición sobre la sede del juicio generó controversia y requirió la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, resolvió que debía mantenerse la competencia del tribunal de Santa Cruz, al haber intervenido desde el inicio de la causa.

El argumento central fue que, al no haber arribado el submarino a puerto alguno (ya que fue destruido en alta mar), la ley establece que debe intervenir el tribunal que previno. El juez Javier Carbajo votó en disidencia, al considerar que el proceso debía trasladarse a Mar del Plata.

Mientras la querella encabezada por Valeria Carreras, en representación de 34 familias, impulsó la radicación en el sur, Luis Tagliapietra, también querellante y padre de uno de los tripulantes fallecidos, sostuvo que el debate debía realizarse en Mar del Plata, donde reside gran parte de los familiares.

Con el inicio del juicio, a casi nueve años de la tragedia, comienza una etapa fundamental en la búsqueda de responsabilidades penales por el hundimiento del ARA San Juan, un caso que marcó a la Argentina y dejó una herida abierta en decenas de familias.

O.P.