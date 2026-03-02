Plaza del Cielo: un llamado a cuidar lo que es de todos

La inauguración de la Plaza del Cielo en Esquel dejó postales de alegría, juegos compartidos y un fuerte sentido de apropiación comunitaria. También abrió una reflexión positiva sobre el rol de los adultos en el acompañamiento y el cuidado de un espacio que es de todos.

En una carta abierta, la vecina Malena Arzamendia celebró que “una plaza nueva debería ser motivo de orgullo” y remarcó que “una comunidad se construye entre todos”. Su mensaje invita a asumir el rol adulto desde un lugar constructivo: “Educar también es esto: enseñar a esperar, a compartir, a respetar los espacios y a cuidarse”. Y resume el espíritu del pedido con una frase clara: “Cuidarla también significa cuidar a nuestros hijos”.

Por su parte, la secretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, destacó el impacto que tuvo el nuevo espacio desde el primer día. “La verdad que fue un éxito, estamos súper contentos con la apropiación de la comunidad de ese espacio público, la verdad que es precioso desde ese punto de vista”, expresó.

En este sentido, Lemir explicó que el uso intensivo requiere compromiso compartido. “No vemos tanto afectación en los juegos como por actos de vandalismo, sino más bien por uso intensivo”, señaló, y apeló a la colaboración de las familias con indicaciones claras sobre capacidad y edades recomendadas en cada juego.

También remarcó que los juegos cumplen con normativas y estándares, pero necesitan acompañamiento: “Requiere que los padres tengan una mínima atención o una mínima charla previo a usarla”. Y sintetizó el mensaje en una consigna simple: “Traten de subir y jugar y siempre dejar jugar a otros. Es lo mínimo de lo mínimo”.

Tanto la carta de la vecina como las declaraciones de la funcionaria coinciden en un punto central: el espacio público mejora la calidad de vida y genera encuentro, pero su sostenibilidad depende del compromiso colectivo. Como expresó Arzamendia, “los espacios públicos son de todos”, y como reafirmó Lemir, el desafío es seguir creando más lugares de este tipo “pero siempre con acompañamiento de la comunidad”.

La Plaza del Cielo es hoy un símbolo de disfrute y convivencia. El mensaje compartido es claro: celebrarla también implica cuidarla, para que siga siendo un lugar de encuentro, juego y alegría para toda la ciudad.

R.G.