Fuertes lluvias este martes: emiten un alerta amarilla en la región

La Subsecretaria de Protección Ciudadana de la Provincia del Chubut, emitió una advertencia para la tarde de este martes 3 de marzo.

Las zonas cordilleranas de Languineo, Futaleufú, Cushamen y Tehuelches serán afectadas por lluvias, algunas localmente fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local.

No se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas en las zonas mas elevadas. Recomiendan tomar todos los cuidados posibles al transitar por la región.

SL