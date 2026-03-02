14°
Lunes 02 de Marzo de 2026
Fuertes lluvias este martes: emiten un alerta amarilla en la región

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local.
Por Redacción Red43

La Subsecretaria de Protección Ciudadana de la Provincia del Chubut, emitió una advertencia para la tarde de  este martes 3 de marzo.

 

Las zonas cordilleranas de Languineo, Futaleufú, Cushamen y Tehuelches serán afectadas por lluvias, algunas localmente fuertes.

 

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local.

 

No se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas en las zonas mas elevadas. Recomiendan tomar todos los cuidados posibles al transitar por la región.

 

