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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Operativo cerrojo en Chubut: Continúa la intensa búsqueda de "El Loco" Cárdenas

Tras fugarse de una sesión psicológica en el centro de Trelew, el rastro de Darío Cárdenas fue captado por cámaras hasta la zona norte. La policía despliega un operativo estratégico sin revelar los puntos de búsqueda activa.
Por Redacción Red43

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Las autoridades policiales confirmaron que este viernes se mantienen activos los rastrillajes y el "operativo cerrojo" para capturar a Darío Fernando “El Loco” Cárdenas. Por razones de estrategia y para no alertar al fugitivo, los altos mandos no informaron la ubicación exacta de las patrullas en tiempo real, aunque la vigilancia es extrema en toda la región.

 

Una fuga planificada

 

El escape de Cárdenas, quien se encontraba alojado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), ocurrió el pasado lunes 16 bajo una modalidad que denota planificación externa:

 

El salto: El interno se encontraba en una visita programada con su psicólogo en una zona céntrica de Trelew cuando saltó desde un primer piso.

El apoyo: En la calle lo esperaba un cómplice en motocicleta.

 

El rastro: Tras recorrer unas pocas cuadras en la moto, Cárdenas hizo un trasbordo a un automóvil.

 

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron seguir el trayecto del vehículo hasta la zona norte de Trelew, específicamente hacia el sector de los barrios Amaya e INTA, donde se perdió el rastro visual.

 

Alerta regional

 

Debido a la peligrosidad del evadido y el tiempo transcurrido, la Policía del Chubut emitió una alerta a las provincias vecinas. Se sospecha que el delincuente podría estar oculto en algún "aguantadero" local o haber intentado salir de la provincia mediante caminos alternativos.

 

Desde el Ministerio de Seguridad recordaron que cualquier persona que colabore con la ocultación de un prófugo puede ser imputada por encubrimiento. Ante cualquier dato sospechoso, se solicita a la población llamar al 101.



M.G

 

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