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21 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

"Al Urus": Danza y reflexión sobre los feminismos en el mundo árabe en el Melipal

En el marco de las actividades por el 8M, Esquel recibe una propuesta coreográfica que explora la realidad de las mujeres en el mundo árabe. Una puesta en escena con entrada libre.
Por Redacción Red43

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Este sábado 21 de marzo, el escenario del Centro Cultural Esquel Melipal será el epicentro de una propuesta artística que combina la expresión corporal con el análisis sociopolítico. Se trata de "AL URUS", una obra de danza que surge con el objetivo de revisar y cuestionar la mirada muchas veces sesgada de Occidente sobre los feminismos en el mundo árabe y Medio Oriente.

 

La función se realiza en el marco de las actividades programadas por la muestra 8M, aportando una perspectiva transcultural a las conmemoraciones del mes de la mujer. La cita es a las 21:00 horas y, al ser una política de fomento al acceso cultural, la actividad es libre y gratuita para toda la comunidad.

 

Identidad y compromiso artístico

 

Bajo la dirección, textos y coreografías de Karem Boudargham, "Al Urus" se despliega como una pieza que trasciende lo meramente estético. La obra utiliza la danza como un lenguaje para desarmar estereotipos y profundizar en la complejidad de las luchas de las mujeres en contextos árabes, ofreciendo una narrativa que invita al espectador a la reflexión crítica.

 

La puesta en escena cuenta con un sólido elenco de bailarinas principales, integrado por Tatiana Sobieraj, Florencia Nahuelquir, Juliana Agüero y Sol Sarsa. Además, el despliegue coreográfico se completa con el acompañamiento de Denise Bon Canelo, Jenny Agüero y Nimba St Fort Laurent, logrando una composición grupal de gran impacto visual y simbólico.

 

Ficha técnica y producción local

 

El soporte técnico de la obra, fundamental para la atmósfera y el clima que propone el relato, está a cargo de Teddy Crespo. La combinación de textos originales y movimientos diseñados específicamente para esta muestra promete una experiencia inmersiva para el público esquelense.

 

Esta presentación refuerza el rol del Melipal como un espacio de encuentro para temáticas vigentes, permitiendo que el arte local sea el vehículo para discutir realidades globales y fortalecer la conciencia sobre la diversidad de los movimientos feministas en todo el mundo.

 

 

T.B

 

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