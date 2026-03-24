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24 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Madrugada de sangre en Trelew: mataron a un joven con dos balazos a quemarropa

Fue en el Barrio Planta de Gas. Los vecinos alertaron a la policía al escuchar los disparos. Se desconoce la identidad de la víctima que tenía 19 años. No hay detenidos.
Por Redacción Red43

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Este martes cerca de la 3 horas de la madrugada, en el barrio Planta de Gas de Trelew, vecinos alertaron sobre disparo y posteriormente se halló el cuerpo de un joven de aproximadamente 19 años tendido en el suelo sobre la Avenida Colón. El hecho ocurrió durante la madrugada y tomó intervención personal policial de Comisaría Segunda.

 

Los uniformados trabajaron en el lugar desde los primeros minutos para iniciar las actuaciones correspondientes.
El cuerpo del joven presentaba dos heridas de balas, lo que reafirma que su atacante disparó a corta distancia.

 

Vecinos del populoso barrio fueron los que alertaron de los disparos a la Policía, luego de las resonantes detonaciones en la madrugada.
Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al joven en la calle ya sin vida.

 

El cuerpo yacía sobre la Avenida Colón. Por el momento se desconoce la identidad del joven fallecido. Personal de Criminalística trabajó en el lugar recabando datos y haciendo pericias. Todavía no hay detenidos.

 

Fuente: Jornada

 

 

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