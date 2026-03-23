Violento final de una fiesta clandestina con tiros, heridos y una camioneta destrozada

Una violenta situación se registró en la madrugada del sábado en un domicilio del camino Roque González, en Comodoro Rivadavia, donde una fiesta clandestina derivó en disparos, personas heridas y la intervención policial.

Según relató el comisario Ricardo Espósito, el hecho ocurrió el 21 de marzo a las 4:50 horas, cuando efectivos que cubrían el puesto de control en la zona advirtieron movimientos sospechosos en una vivienda ubicada a unos 50 metros, donde “se observó a varias personas salir corriendo y se escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego”. Al llegar al lugar, el personal policial encontró en el patio a un individuo armado que, al advertir la presencia del uniformado, “apuntó y efectuó un disparo”.

Ante esa situación, el efectivo dio la voz de alto y realizó un disparo intimidatorio al aire. El sospechoso escapó hacia el fondo del terreno, perdiéndose entre los asistentes. Sin embargo, la violencia continuó. Desde una ventana de la planta alta, otra persona efectuó un disparo que atravesó el vidrio e hirió a un menor que se encontraba a pocos metros.

Minutos después, con la llegada de un móvil de Km. 8, los efectivos ingresaron rápidamente al domicilio y lograron detener a un sujeto que intentó ocultar un arma de fuego debajo de la cama. En paralelo, otro menor protagonizó destrozos en el exterior, rompiendo el parabrisas de una camioneta y el vidrio de una vivienda cercana.

De acuerdo a la información recabada, el evento se desarrollaba bajo la modalidad de fiesta, con pago de entrada, aunque el propietario del inmueble indicó que había cedido el lugar a un conocido para celebrar un cumpleaños de 18 años.

En cuanto a los heridos, la policía confirmó tres personas lesionadas: un menor con una herida de bala en la ingle —fuera de peligro—, otro con una lesión en el pulgar de la mano izquierda, también por arma de fuego, y un tercero con un golpe en el cuero cabelludo.

La principal hipótesis indica que el conflicto se habría originado por el robo de un teléfono celular dentro de la vivienda, lo que derivó en que uno de los presentes extrajera un arma y comenzara a disparar. El detenido, mayor de edad y sin antecedentes, fue puesto a disposición de la Justicia, pero tras la audiencia de control ya recuperó la libertad.