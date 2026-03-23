Violento robo en el barrio Bella Vista de Esquel

La comisario Carolina Pauli informó sobre un hecho delictivo registrado durante el fin de semana en la zona, que tuvo como víctima a una mujer en el barrio Bella Vista.

“Tomamos intervención desde la comisaría a partir de una denuncia que recepciona de una femenina que se acercó dando cuenta de que había sido víctima de un robo agravado”, explicó.

Según detalló, el ataque ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la mujer se dirigía a su domicilio. “Ella manifiesta que había sido interceptada por unas personas que la toman de atrás, la arrojan al suelo, le dan algunos golpes y comienzan a hacerle referencia a estar buscando posiblemente un hermano de ella”, indicó Pauli.

En ese contexto, los agresores le sustrajeron sus pertenencias. “Le roban una cartera con contenido, celulares y otros elementos personales”, precisó.

A partir de la denuncia, se activaron medidas judiciales. “Se da intervención al Ministerio Público Fiscal, se disponen medidas de protección porque ella logra individualizar a estas personas y aporta datos de quiénes serían”, señaló la comisario. En ese marco, se solicitó una prohibición de acercamiento y una orden de allanamiento sobre un domicilio donde se encontraban los presuntos autores, “una femenina y dos masculinos”.

El procedimiento se concretó horas más tarde con resultados positivos. “En horas de la tarde, aproximadamente a las seis, se da inicio al allanamiento con intervención de criminalística y el resultado es positivo: se pudo recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos”, afirmó.

Finalmente, la comisario confirmó que dos personas fueron notificadas. “Se notificó a una femenina y a un masculino de la prohibición de acercamiento, y se continúa la causa a la espera de la intervención del Ministerio Público Fiscal”, concluyó.

R.G.