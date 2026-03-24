-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43TrevelinLuis Cortez
24 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Mejoría para Luis Cortez: el vecino de Trevelin presenta signos alentadores

Internado en Buenos Aires tras el grave siniestro vial del 8 de marzo, Cortez mostró una evolución positiva en los últimos días. Según su familia, ya reconoce datos básicos, aunque su estado sigue siendo delicado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El estado de salud de Luis Cortez, el vecino de Trevelin que se encuentra internado en el Centro Médico Integral Fitz Roy de Buenos Aires, mostró signos positivos de evolución en las últimas horas. Tras el grave siniestro vial que sufrió semanas atrás, las noticias que llegan desde su entorno familiar traen un respiro a la comunidad cordillerana.

 

Aunque el paciente permanece en la unidad de terapia intensiva bajo observación constante, los médicos confirmaron que ha comenzado a despertar de manera progresiva. Un dato que destaca su familia es que Cortez ya logra reconocer datos personales básicos, lo que se considera un avance muy importante dentro de un cuadro que todavía requiere cuidados complejos.

 

Un proceso lento pero constante

Desde el entorno del vecino remarcaron que, si bien hay señales de mejoría que renuevan las esperanzas, la recuperación será paulatina. En su tratamiento interviene un equipo médico interdisciplinario que sigue de cerca cada etapa para asegurar que la respuesta del organismo siga siendo favorable.

 

La situación de Cortez es seguida con mucha atención en la zona, donde se han realizado diversas cadenas de oración y muestras de apoyo desde que ocurrió el hecho. Cada pequeño paso en su evolución es recibido como un alivio por sus allegados, quienes mantienen la cautela debido a la complejidad de las lesiones sufridas.

 

La situación judicial

Mientras Cortez pelea por su recuperación, la Justicia continúa avanzando en la investigación del episodio ocurrido el pasado 8 de marzo en Trevelin. Cabe recordar que el prefecto resultó gravemente herido luego de que una camioneta embistiera su vehículo.

 

La causa está en manos de la Fiscalía de Esquel, que ya imputó al conductor involucrado por el delito de lesiones gravísimas con dolo eventual. La investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades definitivas en el siniestro que cambió la vida del vecino de la zona.




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Eduardo Héctor Painevilo QEPD
2
 Fuerte choque: Un motociclista terminó hospitalizado tras violento impacto
3
 QEPD Norma Haydee Steinkamp
4
 Esquel invita a recordar: acto por el Día de la Memoria a 50 años del golpe
5
 Las Guerreras Doradas del K-Pop desembarcan en Esquel con un show inmersivo
1
 Polémica por los precios para ver Argentina frente a Mauritania: de 90 a 490 mil pesos
2
 Acto por el 24 de Marzo en Esquel
3
 50 años del golpe: la mayoría de los condenados por delitos de lesa humanidad cumplen prisión en su casa
4
 "El legado quedó acá": El testimonio del hermano de un desaparecido en Esquel
5
 Decisión inédita: un juez autorizó una adopción tres meses antes de que nazca el bebé
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -