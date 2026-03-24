Mejoría para Luis Cortez: el vecino de Trevelin presenta signos alentadores

El estado de salud de Luis Cortez, el vecino de Trevelin que se encuentra internado en el Centro Médico Integral Fitz Roy de Buenos Aires, mostró signos positivos de evolución en las últimas horas. Tras el grave siniestro vial que sufrió semanas atrás, las noticias que llegan desde su entorno familiar traen un respiro a la comunidad cordillerana.

Aunque el paciente permanece en la unidad de terapia intensiva bajo observación constante, los médicos confirmaron que ha comenzado a despertar de manera progresiva. Un dato que destaca su familia es que Cortez ya logra reconocer datos personales básicos, lo que se considera un avance muy importante dentro de un cuadro que todavía requiere cuidados complejos.

Un proceso lento pero constante



Desde el entorno del vecino remarcaron que, si bien hay señales de mejoría que renuevan las esperanzas, la recuperación será paulatina. En su tratamiento interviene un equipo médico interdisciplinario que sigue de cerca cada etapa para asegurar que la respuesta del organismo siga siendo favorable.

La situación de Cortez es seguida con mucha atención en la zona, donde se han realizado diversas cadenas de oración y muestras de apoyo desde que ocurrió el hecho. Cada pequeño paso en su evolución es recibido como un alivio por sus allegados, quienes mantienen la cautela debido a la complejidad de las lesiones sufridas.

La situación judicial



Mientras Cortez pelea por su recuperación, la Justicia continúa avanzando en la investigación del episodio ocurrido el pasado 8 de marzo en Trevelin. Cabe recordar que el prefecto resultó gravemente herido luego de que una camioneta embistiera su vehículo.

La causa está en manos de la Fiscalía de Esquel, que ya imputó al conductor involucrado por el delito de lesiones gravísimas con dolo eventual. La investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades definitivas en el siniestro que cambió la vida del vecino de la zona.









M.G