El cine como registro: las películas que retrataron lo ocurrido en la ultima dictadura militar

Desde la vuelta de la democracia en 1983, el cine argentino ha cumplido un rol central en la reconstrucción de lo sucedido durante la última dictadura militar. A través de diferentes géneros, las películas permitieron poner en imágenes relatos que durante años circularon de manera fragmentada o en el ámbito privado.

Este proceso de memoria en la pantalla fue cambiando con el tiempo, reflejando las distintas etapas de la búsqueda de verdad y justicia en la sociedad argentina.

Los primeros testimonios y el impacto internacional



Apenas terminada la dictadura, el cine funcionó como un canal para procesar el impacto de la violencia institucional. Un punto de inflexión fue el estreno de "La historia oficial" (1985), de Luis Puenzo. La película abordó un tema central: la apropiación de bebés y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en la primera producción nacional en ganar un premio Oscar.

En ese mismo periodo, películas como "La noche de los lápices" (1986) llevaron a la pantalla el secuestro de estudiantes secundarios, transformándose en un material de referencia que hasta hoy se utiliza en ámbitos educativos para explicar el alcance de la represión sobre la juventud.



La dictadura vista a través de los ojos de los niños



Con el paso de los años, surgieron producciones que decidieron contar la historia desde una perspectiva diferente: la de los hijos de militantes o familias perseguidas. En estos relatos, el conflicto político se mezcla con la vida cotidiana y el juego, mostrando cómo la violencia alteró la infancia de toda una generación.

Un ejemplo clave es "Kamchatka" (2002), que relata la vida de una familia que debe esconderse en una casa de campo. Aquí, el protagonista es un niño de diez años que intenta comprender por qué debe cambiar de nombre y por qué su mundo conocido desaparece. El cine utiliza aquí la metáfora de la resistencia para explicar el exilio interno.

En una línea similar aparece "Infancia clandestina" (2011). La película narra la historia de un niño que regresa a la Argentina con sus padres en plena dictadura. El film destaca por cómo muestra la tensión entre el deseo de tener una vida escolar normal y la realidad de vivir bajo una identidad falsa en un contexto de peligro constante. Estas obras permitieron humanizar el conflicto desde la vulnerabilidad de los más chicos.



El juicio a las juntas y la mirada actual



Más recientemente, el cine volvió a enfocarse en los procesos judiciales. "Argentina, 1985" (2022) se centró en el Juicio a las Juntas, mostrando el trabajo de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo. Su relevancia radicó en cómo logró acercar estos hechos históricos a un público joven que no vivió el proceso judicial original, generando un nuevo debate social sobre la importancia de las instituciones democráticas.



Cine y sociedad

La relación entre el cine y la dictadura en Argentina no es solo una cuestión artística. Cada producción que llega a las salas o a las plataformas de streaming cumple una función de archivo social. Al retratar estos hechos, el cine contribuye a que el debate sobre los Derechos Humanos se mantenga vigente y a que la información llegue a sectores de la población que, de otro modo, podrían desconocer los detalles de este periodo de la historia nacional.







M.G