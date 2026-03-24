Martes fresco y ventoso en Esquel

El martes 24 de marzo se presentará en Esquel con condiciones mayormente estables, aunque dominadas por el frío y el viento. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con probabilidades que se mantienen entre el 0 y el 10%.

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 5°C y vientos del oeste entre 42 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Por la mañana, el panorama mejorará levemente con cielo parcialmente nublado. La temperatura subirá a unos 6°C, mientras que el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

En horas de la tarde, volverá la mayor nubosidad, con una máxima estimada en 9°C. El viento se intensificará nuevamente desde el oeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con un descenso de la temperatura a 5°C. El viento volverá a soplar con fuerza, alcanzando entre 42 y 50 km/h, y ráfagas que podrían rozar los 78 km/h, siendo el momento más ventoso del día.

De esta manera, Esquel tendrá una jornada típicamente otoñal, con protagonismo del viento y temperaturas bajas, pero sin lluvias en el horizonte.

R.G.