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24 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Martes fresco y ventoso en Esquel

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada del 24 de marzo estará marcada por nubosidad variable, bajas temperaturas y ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h.
Por Redacción Red43

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El martes 24 de marzo se presentará en Esquel con condiciones mayormente estables, aunque dominadas por el frío y el viento. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con probabilidades que se mantienen entre el 0 y el 10%.

 

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 5°C y vientos del oeste entre 42 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

 

Por la mañana, el panorama mejorará levemente con cielo parcialmente nublado. La temperatura subirá a unos 6°C, mientras que el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

 

En horas de la tarde, volverá la mayor nubosidad, con una máxima estimada en 9°C. El viento se intensificará nuevamente desde el oeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

 

Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con un descenso de la temperatura a 5°C. El viento volverá a soplar con fuerza, alcanzando entre 42 y 50 km/h, y ráfagas que podrían rozar los 78 km/h, siendo el momento más ventoso del día.

 

De esta manera, Esquel tendrá una jornada típicamente otoñal, con protagonismo del viento y temperaturas bajas, pero sin lluvias en el horizonte.

 

 

 

 

R.G.

 

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