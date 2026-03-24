Día de la Memoria en Trevelin: por el clima, el acto se traslada al Salón Central

La Municipalidad de Trevelin comunicó un cambio de ubicación para el acto oficial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Debido a las condiciones climáticas previstas, la ceremonia no se realizará en la Plazoleta de la Memoria como estaba estipulado, sino que se trasladará al Salón Central.

El encuentro se mantiene para este martes 24 de marzo a las 11:00 horas. La jornada cobrará especial relevancia al cumplirse 50 años del último golpe de Estado en Argentina, buscando generar un espacio de reflexión y homenaje a las víctimas.

Campaña "Florecerán Pañuelos" Pese al cambio de lugar, se mantiene la convocatoria para participar de la campaña impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo. Quienes asistan podrán llevar sus pañuelos blancos intervenidos artísticamente para que formen parte de la acción conmemorativa dentro del salón.

Detalles actualizados del evento:

Fecha: Martes 24 de marzo.

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Salón Central, Trevelin (debido al clima).

La invitación sigue abierta a toda la comunidad, instituciones y organizaciones que deseen acompañar este momento de memoria y reflexión.







M.G