“Habrá un reconocimiento para Paso del Sapo”

Los Juegos Comunales apuntan al desarrollo deportivo en las pequeñas localidades. Y va más allá de ganar o de perder un partido. Practicar un deporte, sin importar cual, tiene inmensos beneficios sociales.

Conocer lugares, hacerse de amigos, integrar un grupo, tener un sentido de identidad y pertenencia, son parte de los muchos beneficios que nos regala el deporte.

Dentro de este esquema, hay una pequeña localidad que pisa cada vez más fuerte en esto de la contención a través del deporte.

Paso del Sapo es esa pequeña localidad que tiene al profesor Denis Krieger como baluarte principal.

Claro que habrá que reconocerlo. Y ese reconocimiento tiene que ser “algo más que un cuadrito colgado en la pared”.

Desde la Legislatura provincial se está trabajando en esto, según lo destacó Milton Reyes quien señaló que “no lo dejarán solo a Denis Krieger”.

Recordemos que el equipo provincial de Bádminton, que participará en los Juegos de la Integración Patagónica, está formado íntegramente por jugadores y jugadoras de Paso del Sapo.

Dentro de la provincia de Chubut, emerge Paso del Sapo y en ese pequeño lugar se practica el Bádminton, un deporte que tiene cada vez más adeptos.

Por ende, no es un capricho que gritemos a los cuatro vientos que Paso del Sapo sea considerada la Capital Provincial del Bádminton.

Por otra parte, Milton Reyes mantuvo en Buenos Aires una reunión con distintos dirigentes deportivos y Diógenes de Urquiza quienes está al mando de la Secretaría de Deportes de Nación.

Precisamente desde Nación les informaron a los dirigentes provinciales que “no habrá financiamiento para el desarrollo del deporte”.