"Ausencias Presentes": la historia de la dictadura en Esquel

El 24 de marzo de 1976 quedó marcado a como el inicio de una de las etapas oscuras y tristes de nuestra historia. Aquel día, un golpe de Estado derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón y dio paso a una dictadura militar que, con apoyo de sectores civiles, manejó el país durante siete años, hasta que en 1983 recuperamos la democracia con Ricardo Alfonsín.

Fueron años donde el Estado, se convirtió en un perseguidor. Miles de personas fueron secuestradas y torturadas en un plan sistemático que dejó una herida abierta en la sociedad argentina. Durante mucho tiempo, el miedo y los pactos de silencio hicieron que de estas cosas no se hablara, pero la memoria, la verdad y la justicia, siempre terminan saliendo a la luz.

El significado de la fecha y la ley de Memoria



Con la intención de mantener presente lo ocurrido en ese periodo, en el año 2006 se estableció por ley que el 24 de marzo sea feriado nacional. Esta decisión se tomó al cumplirse 30 años del golpe de Estado y busca que cada año el país tenga un espacio para reflexionar sobre el pasado y asegurar que los crímenes cometidos tengan su correspondiente proceso judicial.

¿Qué pasó en Esquel?



A veces pensamos que, por estar lejos de Buenos Aires o ser una ciudad chica en ese entonces, acá no pasó nada. Pero la realidad es otra. En 1976, Esquel tenía apenas unos 15.000 habitantes y, aunque muchos todavía no lo sepan, hubo seis personas vinculadas a nuestra ciudad que fueron víctimas de desaparición forzada. La dictadura no fue algo que pasó "allá lejos", también caminó por nuestras calles.

"Ausencias Presentes": un registro necesario



Para ponerle luz a esta parte de nuestra historia local, el documental "Ausencias Presentes" se vuelve una pieza clave. Bajo la dirección del historiador Jorge Oriola y el acompañamiento del Grupo de Teatro Picaporte, este trabajo audiovisual relata cómo era Esquel en aquellos años y de qué manera el golpe impactó en la comunidad.

El documental no solo se queda en el recuerdo, sino que hace una lectura crítica. Explica cómo se unieron los intereses económicos con el poder militar para saquear el país mientras se reprimía a la gente. Es una herramienta fundamental para entender que detrás de cada cifra hay una historia de vida, una familia y un vecino que faltó de su casa.

La lucha por la identidad

En Esquel, la reconstrucción de estas historias continúa vigente gracias a la tarea de organizaciones como la Red por la Identidad. Estos espacios permitieron que salieran a la luz casos que estuvieron mucho tiempo en el olvido.

A esto se suma la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyo trabajo de identificación de restos es una parte fundamental en el camino hacia la búsqueda de la verdad y la justicia para las familias de las víctimas.









M.G

Hoy, la memoria en Esquel sigue firme gracias a la existencia de organizaciones como la Red por la Identidad. Gracias a ellos y al incansable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se han podido identificar restos y visibilizar casos que durante décadas estuvieron tapados por el olvido. Identificar es, en definitiva, empezar a hacer justicia.