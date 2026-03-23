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23 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Proponen crear un fondo provincial para aliviar deudas con la tarjeta del Banco del Chubut

La diputada Norma Arbilla impulsa un proyecto de ley que busca asistir a familias endeudadas, en un contexto económico que obliga a muchos hogares a recurrir al crédito para llegar a fin de mes.
Por Redacción Red43

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La diputada provincial Norma Arbilla, del Frente Arriba Chubut, presentó un proyecto de ley en la Legislatura que propone la creación de un fondo provincial destinado a acompañar a las familias que mantienen deudas con la tarjeta del Banco del Chubut.

 

La iniciativa surge en un contexto económico complejo, donde muchas familias se ven obligadas a recurrir al crédito para poder cubrir gastos básicos, lo que termina generando un nivel de endeudamiento difícil de sostener en el tiempo.

 

En este sentido, el proyecto apunta a brindar una herramienta concreta de alivio financiero, que permita ordenar esas deudas y ofrecer un respiro a los sectores más afectados. “Es el momento de que el Estado esté presente, acompañando y generando soluciones reales frente a las dificultades que atraviesan los chubutenses”, sostuvo Arbilla en sus redes sociales.

 

 

 

R.G.

 

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