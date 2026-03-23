Proponen crear un fondo provincial para aliviar deudas con la tarjeta del Banco del Chubut

La diputada provincial Norma Arbilla, del Frente Arriba Chubut, presentó un proyecto de ley en la Legislatura que propone la creación de un fondo provincial destinado a acompañar a las familias que mantienen deudas con la tarjeta del Banco del Chubut.

La iniciativa surge en un contexto económico complejo, donde muchas familias se ven obligadas a recurrir al crédito para poder cubrir gastos básicos, lo que termina generando un nivel de endeudamiento difícil de sostener en el tiempo.

En este sentido, el proyecto apunta a brindar una herramienta concreta de alivio financiero, que permita ordenar esas deudas y ofrecer un respiro a los sectores más afectados. “Es el momento de que el Estado esté presente, acompañando y generando soluciones reales frente a las dificultades que atraviesan los chubutenses”, sostuvo Arbilla en sus redes sociales.

R.G.