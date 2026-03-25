Ley de Glaciares: comienza la audiencia pública

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles 25 de marzo a las 10 la primera audiencia pública federal sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, que tendrá en su primera jornada presencial a 200 oradores, y el jueves a otros 200 en una reunión pública que se hará en forma remota.

Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual para apenas unos 400 oradores, y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video, un formato que rompe con el procedimiento propio de una audiencia pública.

Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender estas reuniones públicas, queda aún otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución hasta el momento.

También pidieron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se ha expedido sobre ese pedido. Al justificar la presentación de la cautelar, explicaron: "La reciente decisión de las autoridades de las comisiones intervinientes de limitar la participación a la presentación de videos grabados y publicados en una plataforma privada y comercial modifica sustancialmente las condiciones originales de la convocatoria y restringe el derecho a la participación ciudadana".

Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado.

SL