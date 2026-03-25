Seguí las noticias de RED43 a través de WhatsApp

En RED43 entendemos que la información no espera. Por eso, hemos diseñado un espacio exclusivo donde vas a encontrar:

Información de último momento: Los hechos más relevantes de nuestra Patagonia, al instante.

Cobertura profesional: El análisis y la seriedad que nos caracteriza, ahora en la palma de tu mano.

Servicio a la comunidad: Alertas meteorológicas, cortes de servicios, estado de rutas y farmacias de turno.

Para garantizar una cobertura precisa y segmentada según el interés de cada lector, se encuentran disponibles dos espacios diferenciados:

Canal Esquel / Trevelin: Centrado en la actualidad diaria, eventos y servicios de ambas ciudades y sus zonas de influencia. 👉 Unite aquí al Canal Esquel / Trevelin

Canal Comarca Andina: Dedicado íntegramente a las novedades de las localidades de la Comarca y el norte de la cordillera. 👉 Unite aquí al Canal Comarca Andina

Al ingresar a los enlaces, solo se debe seleccionar la opción "Seguir" y activar la campana de notificaciones para recibir las noticias más importantes de la provincia directamente en el celular.

F.P