Comodoro: Hallaron un cráneo humano en la playa

Minutos antes de las 10:00 de la mañana de este martes, una jornada de trabajo habitual se vio interrumpida por un hallazgo que conmocionó al sector de la costanera. Un trabajador de 22 años, que se encontraba realizando tareas de limpieza y mantenimiento en las inmediaciones del Club Náutico, advirtió la presencia de lo que parecía ser un cráneo humano sobre el sector de rocas.

Al acercarse, el joven confirmó que se trataba de restos óseos, específicamente un cráneo con signos visibles de deterioro, por lo que procedió a alertar de inmediato a las autoridades policiales.

Efectivos de la Comisaría Primera se desplazaron rápidamente hasta el lugar para acordonar la zona y preservar la escena del hallazgo. Según las primeras precisiones, los restos presentan un estado de desgaste que podría estar vinculado a la erosión marina o al paso del tiempo, aunque por el momento no se ha podido precisar su antigüedad.

La principal línea de investigación de la Policía y la Justicia local busca determinar el origen de los restos, si corresponden a un hecho criminal reciente o si pertenecen a un antiguo cementerio o yacimiento de la zona. Así como también la causa de la aparición, si el cráneo fue arrastrado por la marea hasta la costa o si quedó al descubierto debido a movimientos de suelo o la propia erosión de la costa.

Se espera que en las próximas horas se sume al trabajo el personal de Criminalística y, de ser necesario, especialistas en arqueología forense, dado que en diversos sectores de la costa de Chubut suelen producirse hallazgos de restos pertenecientes a pueblos originarios.







M.G