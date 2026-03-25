La joven que eligió morir: a los 24 años recibirá la eutanasia tras sufrir una enfermedad irreversible

El caso de Noelia Castillo Ramos conmueve a Europa y reabre un debate profundo sobre el derecho a decidir sobre la propia vida. Su padre se opone, pero su madre la acompañará.

La joven de 25 años, oriunda de Barcelona, recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo, luego de una extensa batalla judicial marcada por la oposición de su propio padre. Noelia padece una paraplejia irreversible y en 2024 inició el proceso para acceder a la muerte asistida.

Su pedido fue aprobado tanto por los equipos médicos como por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que determinó que cumplía con todos los requisitos: enfermedad grave, sufrimiento constante y una decisión libre y consciente.

Sin embargo, lo que comenzó como un procedimiento sanitario derivó en un conflicto judicial sin precedentes.

Su padre, con el respaldo de la asociación Abogados Cristianos, presentó múltiples recursos para frenar la eutanasia, argumentando que su hija no estaba en condiciones de tomar esa decisión. Esto retrasó el proceso durante casi dos años.

A lo largo del recorrido judicial, distintos tribunales fallaron a favor de Noelia. La Justicia catalana validó su decisión, el Tribunal Supremo la ratificó y, finalmente, el Tribunal Constitucional rechazó el último intento de la familia por impedir el procedimiento.

El caso incluso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para suspender la eutanasia. Sin embargo, en marzo de 2026, el organismo también rechazó el pedido, dejando firme el derecho de la joven.

En medio del conflicto, la familia quedó atravesada por una fuerte división. Mientras su padre mantuvo su postura en contra hasta el final, su madre —aunque no comparte la decisión— eligió acompañarla en el proceso. “Siempre voy a estar a su lado”, expresó, reflejando el dolor y la complejidad emocional que rodea el caso.

Tras casi 20 meses de demoras, Noelia finalmente podrá acceder a la eutanasia con respaldo médico y legal. Durante ese tiempo permaneció en un centro sociosanitario, enfrentando no solo su condición física, sino también el desgaste emocional de una batalla judicial que expuso su historia a nivel internacional.

El caso deja abierta una pregunta clave: ¿hasta dónde pueden intervenir los familiares en una decisión individual sobre la propia vida? Y vuelve a poner en el centro del debate los límites entre la autonomía personal, la ética y la ley.