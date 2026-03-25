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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Nuevo aumento de combustibles en Esquel

El incremento responde al alza internacional del petróleo por la tensión en Medio Oriente. Los nuevos valores ya rigen en las estaciones de servicio de la ciudad.
Por Redacción Red43

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Los precios de los combustibles volvieron a subir en Esquel y desde este miércoles los automovilistas se encuentran con nuevos valores en los surtidores, en un nuevo impacto al bolsillo.

 

Tras la actualización, la nafta súper pasó a costar $1.840 por litro, mientras que la Infinia se ubicó en $2.047. En cuanto al diésel 500 se comercializa a $2.128 por litro e Infinia alcanzó los $2.249.

 

El incremento ya había sido anticipado por referentes del sector y se da en un contexto internacional atravesado por la tensión en Medio Oriente, que impulsó el precio del petróleo. Desde las petroleras explicaron que estos ajustes buscan acompañar la evolución de los costos y la carga impositiva vigente.

 

 

 

R.G.

 

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