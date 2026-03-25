Nuevo aumento de combustibles en Esquel

Los precios de los combustibles volvieron a subir en Esquel y desde este miércoles los automovilistas se encuentran con nuevos valores en los surtidores, en un nuevo impacto al bolsillo.

Tras la actualización, la nafta súper pasó a costar $1.840 por litro, mientras que la Infinia se ubicó en $2.047. En cuanto al diésel 500 se comercializa a $2.128 por litro e Infinia alcanzó los $2.249.

El incremento ya había sido anticipado por referentes del sector y se da en un contexto internacional atravesado por la tensión en Medio Oriente, que impulsó el precio del petróleo. Desde las petroleras explicaron que estos ajustes buscan acompañar la evolución de los costos y la carga impositiva vigente.

R.G.