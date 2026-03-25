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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Rubén Álvarez habló sobre la audiencia de la Cooperativa

El concejal cuestionó la falta de participación y destacó que el juicio contra Junyent incide directamente en el bolsillo de los usuarios.
Por Redacción Red43

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El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, se refirió a la reciente audiencia pública de la Cooperativa 16 de Octubre y remarcó la baja participación de la comunidad, además de la ausencia de sectores políticos y autoridades de la entidad.

 

Poca participación y ausencias significativas

 

“En realidad hubo gente de la universidad, profesores y alumnos de la universidad. Uno de los objetivos de hacerlo en la Universidad era ese, que la gente de la Cátedra de Economía esté porque es un tema muy sensible desde lo económico”, explicó.

 

En ese sentido, detalló que no asistieron concejales de la oposición: “No se hicieron presentes los concejales no oficialistas. Estuvimos solo los cinco concejales del oficialismo. La verdad, no llego a interpretar el porqué de la ausencia”.

 

Tampoco participaron las máximas autoridades de la cooperativa. “De parte de la cooperativa no estuvieron ni el presidente ni el vicepresidente, ninguno de las autoridades máximas del Consejo de Administración”, señaló Álvarez, aunque destacó que sí hubo explicaciones técnicas: “Sí una explicación pormenorizada de parte de los trabajadores de la cooperativa, tanto los contadores como abogados, que fueron dando respuesta a todas las consultas que se hicieron”.

 

Sobre la participación ciudadana, el concejal expresó: “La realidad es que las hemos hecho todas en diferentes horarios y en diferentes lugares y no hemos logrado que el vecino se acerque. Pero tampoco va a la asamblea anual de la cooperativa. La última asamblea que se hizo, la anual, como vecino estaba yo solo”.

 

Impacto del juicio contra Jorge Junyent

 

Entre los temas abordados, el edil mencionó el impacto de un fallo judicial adverso para la entidad: “Alguno de los concejales le preguntó cómo se financiaba el pago de un juicio perdido contra uno de los usuarios de la cooperativa, contra Junyent, y bueno, cómo se financiaba eso, quién lo pagaba". Y aseguró: "Obviamente lo pagamos nosotros con la factura de la cooperativa”.

 

Además, valoró el intercambio generado durante la audiencia: “A mi criterio fue muy interesante los temas que se trataron, las preguntas que se hicieron”.

 

Finalmente, planteó la necesidad de mejorar la convocatoria: “Obviamente que uno va a tratar de seguir buscando los mecanismos como para poder hacer de que el vecino se acerque, porque después por ahí cuando se aumenta la tarifa dicen ‘otra vez otro aumento’, bueno, ¿por qué? El desglose está bueno, la explicación que hacen los técnicos de la cooperativa también”.

 

 

 

R.G.

 

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