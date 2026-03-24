Dictan prisión preventiva por desobediencia en un caso de violencia de género

En una audiencia de control de detención, el Ministerio Público Fiscal obtuvo la prisión preventiva para un imputado que desobedeció de manera reiterada las órdenes dictadas por el Juzgado de Familia. La medida fue solicitada por la fiscal Débora Barrionuevo, quien argumentó la necesidad de proteger a la mujer ante el comportamiento sistemático del agresor.

La fiscalía formalizó la investigación por tres episodios diferentes. Según lo expuesto en la audiencia, el imputado habría ingresado a la vivienda de la víctima inicialmente en el mes de febrero. Más recientemente, el pasado 22 de marzo, el sujeto habría irrumpido en el domicilio en dos ocasiones durante la misma jornada.

En este último incidente, el hombre fue detenido en flagrancia por personal policial tras un llamado de emergencia de la víctima, quien alertó que el sujeto se encontraba dentro de la propiedad a pesar de tener vigentes una exclusión del hogar y una prohibición de contacto.

Un elemento determinante para la resolución judicial fue el informe del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAV). El análisis técnico arrojó un nivel de "riesgo alto" para la mujer, detallando que vive en un estado de temor constante e "hipervigilancia", especialmente durante las horas nocturnas.

La fiscalía sostuvo que la libertad del imputado representaba un peligro de entorpecimiento para la investigación, debido a la influencia y el temor que ejerce sobre la denunciante, sumado a la alta probabilidad de que volviera a cometer delitos de la misma naturaleza.

La resolución destaca que, en este contexto de violencia de género, el acusado demostró una "falta de voluntad" para someterse a los límites impuestos por la justicia, habiendo desobedecido órdenes de distintos jueces en tres oportunidades consecutivas.

Si bien la defensa solicitó medidas menos restrictivas, el juez consideró que la prisión preventiva por 30 días es razonable, necesaria y legal dadas las circunstancias. El imputado permanecerá alojado en una dependencia policial, aunque la medida podría ser revisada en caso de implementarse un dispositivo de tobillera electrónica para monitorear sus movimientos de forma remota.







M.G